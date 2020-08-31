Düğünlerde ne gibi önlemler alındı? Düğünlerde koronovirüs önlemleri neler? Düğünlerde koronavirüs tedbirleri nelerdir?
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Düğünlerde ne gibi önlemler alındı? Düğünlerde koronovirüs önlemleri neler? Düğünlerde koronavirüs tedbirleri nelerdir?

Koronavirüs sebebiyle artan sayısı sonucu düğünlere kısıtlama geldi. Yapılan açıklamaya göre düğünlere getirilen kısıtlamalar neler? Düğünlerde ne gibi tedbirler alındı?

Düğünlerde ne gibi önlemler alındı? Düğünlerde koronovirüs önlemleri neler? Düğünlerde koronavirüs tedbirleri nelerdir?
31.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:51

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde alınacak yeni önlemlerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Düğünlerde alınan bu tedbirlere uyulmadığı takdirde idari para cezası uygulanacağını da dile getirdi.

DÜĞÜNLERE GETİRİLEN KISITLAMALAR NELERDİR?

Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,

2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,

Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,

4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,

Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmemesi,

6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Gerekli hassasiyeti göstererek mutluluğunu sevdikleri ile birlikte yaşayacak tüm hemşerilerimi tebrik ediyorum. Mutluluğunuzun daim olabilmesi için korona virüs tedbirlerine riayet etmeniz çok önemli. Sevinç ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere davet ettiğiniz kişilerin ve toplumun sağlığı için lütfen sorumlu davranalım. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. Tedbirlerle virüse yayılım şansı tanımayalım. Sosyal hayatımızı kontrollü yaşayalım. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleri yer aldı.

Düğünlerde ne gibi önlemler alındı? Düğünlerde koronovirüs önlemleri neler? Düğünlerde koronavirüs tedbirleri nelerdir?

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