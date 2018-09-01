Düğünlerde Havaya Silahla Ateş Edenlere Operasyon

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde havaya silahla ateş eden kişilere ait 67 tabancayla 23 tüfeğe el koydu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2018 yılının ilk 8 ayında kent merkezinde yapılan düğünlere sivil ekiplerle katılarak, tabanca ve tüfekle havaya ateş edenlere yönelik çalışma yaptı.

Düğünlerde havaya ateş edenleri tek tek tespit eden ekipler, bu kişilere müdahale ederek cezai işlem uyguladı. Gerçekleştirilen uygulamada 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfek olmak üzere toplam 90 ateşli silaha el konuldu.

İşlemleri tamamlanan tabanca ve tüfekler, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.