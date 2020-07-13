Düğünlerde havai fişeğin yerini ışık şovları aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğünlerde havai fişeğin yerini ışık şovları aldı

SAKARYA'da, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından Antalya'da düğünlerde havai fişeğin yerini lazer gösterileri ve ışık şovları aldı.

Düğünlerde havai fişeğin yerini ışık şovları aldı
13.07.2020 08:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:26

SAKARYA'da, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından Antalya'da düğünlerde havai fişeğin yerini lazer gösterileri ve ışık şovları aldı.

Sakarya'daki fabrikada meydana gelen patlamaların ardından Antalya'da düğün ve eğlencelerde işletme sahipleri tarafından havai fişek kullanımı sonlandırıldı. Düğün salonu işletmecileri ve organizasyon firmaları, havai fişek yerine ışık ve lazer şovu kullanarak gelin ve damatların eğlenceli günlerini unutulmaz kılmaya çaba gösteriyor. Açık hava ve salon düğünlerinde gelin ve damadın etkinlik alanına girişinde 'volkan' adı verilen, koku ve duman yapmayan, yukarı doğru kıvılcım fırlatan kutlama ürününü kullanan işletmeciler, ilk dansta ışık şovu yaparak görsel şölen oluşturmayı tercih ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen kır ve salon düğünlerinde sosyal mesafe dikkate alınarak uygulanan dans ve oyunlar sırasında yukarıdan aşağı şelale şeklinde kıvılcım saçan volkanların yanı sıra, lazer gösterileri de yapılmaya başlandı.

'GÖRSEL ŞÖLEN FARKLI ÜRÜNLERLE ÇEŞİTLENDİRİLECEK'Antalya'da kır düğünü konseptiyle etkinlik düzenleyen Anadolu Park Kır Düğünü İşletmecisi Ceren Yeğinaltay, işletme olarak havai fişeği canlılara ve doğaya verdiği tahribattan dolayı tercih etmediklerini söyledi. Havai fişeğin yasaklanmasının gündeme gelmesiyle işletme olarak kullanmama kararı aldıklarını anlatan Yeğinaltay, "Havai fişek yerine görsel şöleni farklı ürünlerle çeşitlendirerek misafirlerimize sunuyoruz. Volkan adı verilen ve yerden 2 metre kadar yukarı kıvılcım saçan, güvenlik sorunu teşkil etmeyen ürünü kullanacağız. Volkanı ters kullanarak ilk dans sırasında sahnede kıvılcım şelalesi olarak kullanacağız. Konuklarımızın heyecanlandığı eğlenceli anlarda da sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirilen danslarda ışık şovlarımızı kullanacağız. Işık şovları müziğin ritmine göre renk değiştiren, hızlanıp yavaşlayan, yanan sönen bir sistemin ürünüdür. Bunları da dansları sırasında çiftlerimize sunacağız" diye konuştu.'MÜŞTERİLERİMİZİ IŞIK VE LAZER ŞOVLARINA YÖNLENDİRİYORUZ'Açık ve salon düğünü gerçekleştirilen Khan Otel Genel Müdürü Turgut Alkış, gelin ve damat adaylarının salona giriş ya da çıkışları sırasında veya açık hava düğünlerinde havai fişek kullanımı talebini, yaşanan olaylar sonrasında yerine getirmediklerini söyledi. Işık şovlarıyla misafirlerine hizmet sunduklarını dile getiren Alkış, "Biz müşterilerimizi ışık ve lazer şova yönlendirerek isteklerini yerine getiriyoruz. İlk dans sırasında ışık şovunu gelin ve damadın üzerine yoğunlaştırıyoruz. Hareketli müziklere geçildiğinde lazer şovlarla ışık patlaması yapıyoruz. Havai fişeğe alternatif olarak çiftlerimize farklılıklar sunuyoruz" diye konuştu.'MİSAFİRLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALIYORUZ'Tree Organizasyon Genel Müdürü Burhan Görgü ise şunları söyledi:

"Antalya'da düğün organizasyonlarında doğayı düşünen yapımızı sürekli korumaya çalışıyoruz. Havai fişek taleplerini lazer ve ışıklı şovlara yönlendiriyoruz. Havai fişek yerine yaptığımız ışıklı şovlarda misafirlerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz de ışık ve lazer şovların daha eğlenceli ve daha doğal olduğunu belirtiyor. Lazer ve ışık şovları son dönemde misafirlerimizin de tercihi olmaya başladı."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur Politika
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi! Ekonomi
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına öneri: Zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına öneri: Zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Cahit Özkan Bülent Turan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Filiz Akın Kemal Sunal Çağla Şıkel
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Henry Onyekuru Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Ayasofya Sivasspor Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Düğünlerde havai fişeğin yerini ışık şovları aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 08:26:59. #1.14#
title