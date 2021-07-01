Düğünlerde bazı tedbirlerin kaldırılması işletmecileri ve evlenen çiftleri memnun etti
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Düğünlerde bazı tedbirlerin kaldırılması işletmecileri ve evlenen çiftleri memnun etti

Düğünlerde bazı tedbirlerin kaldırılması işletmecileri ve evlenen çiftleri memnun etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasının başlamasıyla nikah ve düğün organizasyonlarında bazı tedbirlerin sona ermesi hem işletmecileri hem de evlenen çiftleri sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasının başlamasıyla nikah ve düğün organizasyonlarında bazı tedbirlerin sona ermesi hem işletmecileri hem de evlenen çiftleri sevindirdi.

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam ederken, katılımcı sayısı artık sınırlanmıyor. Etkinliklerde, 15 Haziran'dan itibaren başlayan yiyecek ve içecek ikramı sürüyor. Yeni dönemde müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin veriliyor.

Edirne'de bir işletmede yeni dönemin ilk düğünlerinden birinde Gürol ve Seren Sakaoğlu çifti dünyaevine girdi.

Tesisin işletmecisi Kemal Kılıç, AA muhabirine, 7-8 aydır hizmet veremeyen işletmelerin, evlenen çiftlerin mutluluklarına tanıklık ettiğini söyledi.

Salgın nedeniyle ertelenen düğünlerin yoğun şekilde yapılmaya başlandığını belirten Kılıç, "Düğün sezonunun eylül sonuna kadar güzel bir şekilde gitmesini umuyoruz. Tedbirlerin hafifletilmesi güzel. Tabii ki işletme olarak gerekli önlemleri aldık." dedi.

İnsanların eğlenmeyi özlediğini dile getiren Kılıç, davetlilerin açık havada mutlu şekilde dans edebileceğini ifade etti.

Damat Gürol Sakaoğlu da tedbirlerin hafifletilmesi sayesinde düğününe daha çok davetlinin katılabildiğini anlatarak, "Temmuz ayında rahatlama olacağını düşünerek bu tarihe almıştık. Tahmin ettiğimiz gibi vakaların azalmasıyla önlemler azaldı ve güzel bir şekilde düğünümüzü yapıyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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