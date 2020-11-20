Düğünler yasak mı? Kına, nişan ve düğünler yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirlerin saatleri ve zaman dilimleri merak edildi. Peki, Kına, nişan ve düğünler yasaklandı mı? Düğünler yasak mı?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni kısıtlamaları da getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde kapsamında alınan kararların detayları merak ediliyor. Düğünler yasak mı? Kına, nişan ve düğünler yasaklandı mı?

KINA, NİŞAN VE DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.

Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.