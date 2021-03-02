Düğünler serbest mi? Düğünler ve nişanlar yapılıyor mu? Düğün şartları ne?
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Düğünler serbest mi? Düğünler ve nişanlar yapılıyor mu? Düğün şartları ne?

02.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:52
Düğünler serbest mi? Düğünler ve nişanlar yapılıyor mu? Düğün şartları ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklama sonrası Düğün şartları ne? Düğünler serbest mi, düğünler ve nişanlar yapılıyor mu merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıklamasının ardından düğünler serbest mi? Düğünler ve nişanlar yapılıyor mu araştırıldı. Düğün şartları ne?

DÜĞÜNLER SERBEST Mİ?

Normalleşme sürecine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı detayları paylaşarak düğün merasimleri için de kararı açıkladı. Buna göre;"Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.'' denildi.

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