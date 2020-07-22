Düğünler salonda kurallı, sokakta kuralsız
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Düğünler salonda kurallı, sokakta kuralsız

ANTALYA'da, sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, düğün salonlarında ise bütün tedbirler alınıyor.

Düğünler salonda kurallı, sokakta kuralsız
22.07.2020 08:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:00

ANTALYA'da, sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, düğün salonlarında ise bütün tedbirler alınıyor. 5 düğün salonu ile bölgeye hizmet eden bir düğün salonu zincirinde, her tedbir en küçük ayrıntısına kadar uygulanıyor. Düğün sahipleri ile 'korona sözleşmesi' yapan düğün salonu işletmecileri, olası kural ihlallerinde her türlü yasal sorumluluğu düğünü yapanlara yüklüyor. Antalya sokaklarındaki düğünlerde ise sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kalabalık ortamlarda yan yana oturanlar, halay çekerken ele ele tutuşanlar koronavirüse davetiye çıkarıyor. Kepez ilçesinde yapılan bir düğünde ise aracın arkasındaki 'Koranaya inat, düğün yaptık' yazısı dikkati çekti.

Antalya'nın özellikle Kepez bölgesinde yapılan sokak düğünleri koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarırken, düğün salonlarında ise bütün önlemler alınıyor. Düğün sahipleri ile 'korona sözleşmesi' yapan düğün salonu işletmecileri, olası kural ihlallerinde her türlü yasal sorumluluğu düğünü yapanlara yüklüyor.

Sosyal mesafenin 1.5 metre olduğu belirtilen yer yapıştırmaları ile müşterilerin karşılandığı düğün salonlarının girişinde, herkesin ad- soyad ve telefon numaraları alınıyor. Siperlikli personelin ateş ölçtüğü girişlerde ayrıca dezenfektan ile konukların ellerini dezenfekte etmeleri konusunda hatırlatmada bulunuluyor. Kapalı ve açık düğün salonlarında masalar sosyal mesafeye uygun konulurken, pistte gelin ve damat dışında oyuna izin verilmiyor. Salon düğünlerinde kurdele, eşarp, mendil, poşu ve ne varsa sosyal mesafe aracı olarak kullanılıyor. Bölgede hizmet veren bir düğün salonları zincirinin genel müdürü Yusuf Tilmaç, pandemi sürecinin gerektirdiği kurallarla konukları ağırladıklarını belirterek, bu konuda azami gayret gösterdiklerini ifade etti.Düğün merasimi ile hayatlarını birleştiren Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Bağdatlı ile Doç. Dr. İlknur Bağdatlı ise Türkiye olarak pandemi sürecini kurallara uygun atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Doç. Dr. Cüneyt Bağdatlı, "Bu mutlu günümüzde biz de kurallara uygun düğün yapıyoruz. Ülkemiz bu süreçten çok güçlü bir şekilde çıkıyor. Devlet büyüklerimizin önerilerini dikkate alırsak, bu süreci çok daha rahat atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.SOKAK DÜĞÜNLERİ TEHLİKE SAÇIYORAntalya sokaklarında yapılan düğünlerde ise sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kalabalık ortamlarda yan yana oturanlar, halay çekerken ele ele tutuşanlar koronavirüse davetiye çıkarıyor. Kepez ilçesinde yapılan bir düğünde ise aracın arkasındaki 'Koranaya inat, düğün yaptık' yazısı da dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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