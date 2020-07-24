Düğünler onlarca sektörü beraberinde coşturdu!
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Düğünler onlarca sektörü beraberinde coşturdu!

Düğünler 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Sosyal mesafe kuralları ve çeşitli önlemler alınsa da pandemi öncesini aratmayacak renkli düğünler gerçekleşiyor.

Düğünler onlarca sektörü beraberinde coşturdu!
24.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:05

Düğünler 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Sosyal mesafe kuralları ve çeşitli önlemler alınsa da pandemi öncesini aratmayacak renkli düğünler gerçekleşiyor. Düğünlerin tekrar başlaması, sadece düğün sektörünü değil, konut, mobilya, beyaz eşya, kuyum gibi Türkiye'nin en önemli sektörlerini de canlandırdı.

Yetkililerin düğünlerin tekrar yapılabileceğini açıklaması ile birlikte, başta düğün mekanları olmak üzere sektördeki tüm firmalarda boş gün bulmak zorlaştı. Çiftler Ekim ayına kadar mekanlarda yer bulamıyor. Firmalar Kasım rezervasyonlarını şimdiden doldurmaya başladı bile. 120 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan düğün sektörü, pandemi nedeniyle durgunluk yaşayan onlarca sektöre de nefes aldırdı.

Çiftler 35 Milyar TL'lik Konut Alıyor

Düşük faizli konut kredileri ve düğün sezonunun başlaması, pandemi sonrasında inşaat ve konut sektörünü yeniden canlandırdı. Her yıl yaklaşık 550-600 bin çift evleniyor ve 110 bin çift konut satın alıyor. Evlenecek çiftler sektöre 35 milyar TL'lik katkı sağlıyor.

Beyaz Eşyaya Düğün Dokunuşu

Düğünler sayesinde, pandemi döneminde oluşan açığı hızla kapatan bir diğer sektör de beyaz eşya sektörü oldu. Çiftler evlerini kurabilmek için yılda 2,5 milyon adet beyaz eşya alıyor. Yurt içi beyaz eşya satışlarının yaklaşık yüzde 40'ı evlenecek çiftlere yapılıyor.

Mobilya Sektörü de Düğün Yapıyor!

Düğün sezonunun açılması ile evlenecek çiftlerin erteledikleri mobilya alışverişleri de başladı. Pandemi nedeniyle kayıplarını telafi etmeye çalışan mobilya sektörü, düğünler sayesinde yüzde 60-70 oranında canlılık kazandı. Sektördeki satışların yıl sonuna kadar 60 milyar liralık hacme ulaşması düşünülüyor.

Mobilya üreticileri, evlenecek çiftlerden gelen talebe yetişebilmek için yaklaşık 2 aydır tam kapasiteyle çalışıyorlar. Evlenecek çiftlerin en çok satın aldığı mobilyalar ise yatak odası, koltuk takımı ve yemek odası takımları oluyor. Bir çiftin mobilya harcaması ortalama 30-40 binlere ulaşıyor.

Satışların Yarısı Düğünlerden Geliyor

Bu yıl pandemi nedeniyle düğün sezonunun geç açılması, birçok kuyum atölyesini iş yapamaz hale getirmişti. Buna altın fiyatlarındaki yükseliş de eklenince, düğün sezonunun yeniden açılması kuyum sektörüne ilaç gibi geldi. Özellikle yaz aylarında kuyum sektörü, satışlarının yarısını düğünlerden elde ediyor.

Çiftlerin evlilik kararı alması ve ailelerin işin içine girmesiyle başlayan kuyum alışverişlerinin yanı sıra düğüne gelecek davetliler de sektörü ciddi şekilde canlandırıyor. Sadece davetlilerin kuyum sektörüne katkısı 25 milyar TL'yi buluyor.

Pandemi Balayı Trendlerini Değiştiriyor!

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldi. Yaşanan süreç, yeni evlilerin balayı alışkanlıklarını da değiştirdi. Çiftler kalabalık oteller yerine, daha sakin ve sosyal mesafeyi koruyacakları balayı villalarını tercih etmeye başladı. Google'da "balayı villaları" anahtar kelimesinin aranması geçen yıla göre yüzde yüz artış göstererek, ayda 15 bine çıktı.

Düğün, özellikle yaz aylarında Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. Konut, mobilya, beyaz eşya, turizm, kuyum sektörünün yanı sıra yeme-içme, ev tekstili, züccaciye, hazır giyim, güzellik gibi onlarca sektör, düğünlerin yeniden başlamasıyla birlikte, kayıplarını tek tek telafi ediyor.

Kaynak: Bültenler

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