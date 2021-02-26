Düğünler, nişanlar ne zaman başlayacak? Düğünler, nişanlar açıldı mı? Düğünler, nişanlar 1 Mart'ta başlayacak mı?

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar kapsamına alına Düğünler, nişanlar ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Düğünler, nişanlar açıldı mı? Düğünler, nişanlar 1 Mart'ta başlayacak mı? Düğünler, nişanlar ne zaman başlayacak? İşte, son gelişmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı yönünde gelen soruya da yanıt veren Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Düğünler, nişanlar ne zaman başlayacak? Düğünler, nişanlar açıldı mı? Düğünler, nişanlar 1 Mart'ta başlayacak mı?

DÜĞÜNLER, NİŞANLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Erdoğan konu ile ilgili yöneltilen soru ile ilgili olarak, "Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Düğünler, nişanlar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız." dedi.