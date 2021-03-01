Düğünler, nişanlar ne zaman açılacak? Düğünler, nişanlar açıldı mı? Düğünler, nişanlar 1 Mart'ta açılacak mı?

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar kapsamına alına Düğünler, nişanlar ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Düğünler, nişanlar açıldı mı? Düğünler, nişanlar 1 Mart'ta açılacak mı? Düğünler, nişanlar ne zaman açılacak? İşte, son gelişmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı yönünde gelen soruya da yanıt veren Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Düğünler, nişanlar ne zaman açılacak? Düğünler, nişanlar açıldı mı? Düğünler, nişanlar 1 Mart'ta açılacak mı?

DÜĞÜNLER, NİŞANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart Pazartesi kabine toplantısı sonrası kısıtlamalarla ilgili kararlar açıklanacak. Abine toplantısı kararlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İLLER RİSK DURUMLARINA GÖRE GRUPLARA AYRILACAK

Kabine toplantısında kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli olacak. Kısıtlamaların kaldırılması, her il özelinde değerlendirilecek. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller de kırmızı ile gösterilecek.

RESTORANLARIN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve düğünler, nişanlarla ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BİTECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

EĞİTİMDE SON DURUM ELE ALINACAK

Hem Bakanlık tarafından hem de Valilikler aracılığıyla yüz yüze eğitime geçiş bugün gerçekleşecek toplantının beklenileceği açıklanmıştı. İllerin salgın koşullarına göre hem yüz yüze eğitim hem de sınavlara ilişkin detaylar alınan kararlar sonrası ortaya çıkacak.

AŞI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Türkiye'deki aşılanma süreci de değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.