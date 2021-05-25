Düğünler ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünler ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?

Düğünler ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Normalleşme süreci ile birlikte kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Düğün salonları açık mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?

Normalleşme süreci ile birlikte kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Düğün salonları açık mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

1 HAZİRAN'DAN SONRA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAKI MI?

1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Necip Uysal Şenol Güneş Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğünler ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:33:58. #1.13#

title