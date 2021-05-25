Düğünler ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?

Normalleşme süreci ile birlikte kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Düğün salonları açık mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?

Normalleşme süreci ile birlikte kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Düğün salonları açık mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

1 HAZİRAN'DAN SONRA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAKI MI?

1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.