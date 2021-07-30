Düğünler, kına malzemesi satıcılarının yüzünü güldürdü

Düğünler, kına malzemesi satıcılarının yüzünü güldürdü Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Yeniden açılan düğün salonları birçok sektörün işlerini hareketlendirdiği gibi kına satışlarının da artırdı.

Düğünler, kına malzemesi satıcılarının yüzünü güldürdü

DİYARBAKIR - Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Yeniden açılan düğün salonları birçok sektörün işlerini hareketlendirdiği gibi kına satışlarının da artırdı.

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle kısıtlamalar gölgesinde yapılan düğün ile kınalar artık daha kapsamlı ve büyük coşku ile yapılıyor. Düğün sezonu nedeniyle hareketlilik birçok ürüne talep artırıyor. Kına ve malzemelerine olan talep satıcının yüzünü güldürüyor.

"Kısıtlamaların gevşetilmesiyle işlerimiz şuan ön planda"

Diyarbakır'da 30 yıldır kına ve kına malzemesi satan Mehmet Emin Can, son zamanlarda düğün kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte kına ve kına malzemesinin satışında ki artış olduğunu belirterek, "Pandemiden dolayı oluşan yasaklar yüzünden satışlarımız durmuştu. Şimdi yasakların kalkmasıyla birlikte Allaha şükür işler bu aralar ön planda. Burayı tercih edenler genelde bizim daimi müşterilerimizdir. Bu çarşıda ürünlerimiz uygun fiyatlı o yüzden bir gelen ikinci kez geliyor. Genel olarak satışlarımızda yoğunluk yaşanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz