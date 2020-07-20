Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı
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Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki hafta önceki bir düğünle bağlantılı olan 11 kişinin yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı.

Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı
20.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:17

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki hafta önceki bir düğünle bağlantılı olan 11 kişinin yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. Kaymakam Ümit Altay ise "Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı" diyerek ilçe halkını uyardı.

Normalleşme süreci, havaların ısınmaya başlaması ve düğün sezonunun açılması nedeniyle Devrek ilçesindeki vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı. Pandeminin en yaygın olarak yaşandığı süreçte 3 vaka görülen ilçede, iki hafta önce bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalarda artış gözlemlendi. Düğünle bağlantılı olarak 11 kişide yeni tip Covid-19 tespit edildi. Pandemi sürecinden bu yana Devrek ilçesinde görülen en yüksek günlük vaka sayısı yaşanırken, İlçe Kaymakamı Ümit Altay, ilçe halkını uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay, "Devrekliler olarak Covid-19 virüsü çıktığı ilk andan normalleşme sürecine kadar olan dönemde gerek vatandaşlarımız gerek kamu kurumları olarak çok iyi bir mücadele verdik. Ancak normalleşme süreciyle birlikte ve havaların ısınmasıyla, düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte işler istediğimiz gibi gitmemeye başladı. Önceki dönemi ne kadar iyi geçirdiysek, normalleşme döneminde de o kadar kötü bir sınav veriyoruz. Bu yazıyı yazmaktaki amacım sizlere tehlikenin geçmediğini ve tedbirler konusunda ciddiyeti bırakmamak gerektiğini hatırlatarak sizi korumaktır. Bugüne kadar bu konuyla ilgili paylaşımlarımda asla sayısal veri paylaşmadım. Ancak durumun ciddiyetini anlamanız için bugün sizlerle bazı sayısal verileri paylaşacağım. Pandeminin en yaygın döneminde ilçemizde bir köyde aynı anda 3 vaka görüldüğünde o köyde karantina ilan etmiş hatta çevresindeki mahallelerde de giriş çıkışları büyük oranda kısıtlamıştık. Malumunuz 2 hafta önceki bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalar peş peşe ortaya çıktı. Bugün itibariyle o düğünle bağlantılı olarak 11 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı.

Dün itibariyle sadece bir günde ilçemizde 5 yeni pozitif vaka ortaya çıktı, pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef.

Normalleşme sürecinde ortaya çıkan vakaların içinde market çalışanı da var, esnaf da var. O yüzden çok dikkatli olmak kendimizi ve çevremizi riske atacak hareketlerden kaçınmak zorundayız. Eğer ilçemizde bu vaka sayıları artmaya devam ederse günlük hayattaki mevcut tedbirlerden çok daha fazlasına hep birlikte katlanmak zorunda kalabiliriz. Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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