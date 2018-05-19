Düğüne Katılamayan Markle'ın Babası "Çok Güzel Görünüyorsun"

Yılın düğününe rahatsızlığı dolayısıyla katılamayan Amerikalı Aktris Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, "Bebeğim çok güzel görünüyor ve çok mutlu görünüyor. Keşke orada olsaydım" şeklinde açıklama yaptı.

İngiltere'de merakla beklenen düğünde Prens Harry ve Amerikalı aktris Meghan Markle, Windsor'daki St George Şapeli'nde dünya evine girdi. Meghan Markle, babası Thomas Markle'ın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurmuştu. 73 yaşında olan Thomas'ın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle Meksika'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Düğüne katılamayan Thomas Markle, "Bebeğim çok güzel görünüyor ve çok mutlu görünüyor. Keşke orada olsaydım. Mutluluklar ve sevgiler diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan düğünde Markle'a Prens Harry'nin babası Prens Charles eşlik etti. - LONDRA