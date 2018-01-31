Düğüne Gönderilir Gibi Asker Ocağına Uğurlandılar
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Düğüne Gönderilir Gibi Asker Ocağına Uğurlandılar

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Coşkun ailesi, oğlunu düğüne gönderir gibi asker ocağına uğurladı.

Düğüne Gönderilir Gibi Asker Ocağına Uğurlandılar

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Coşkun ailesi, oğlunu düğüne gönderir gibi asker ocağına uğurladı.

Nurdağı ilçesine bağlı Alanlı Mahallesinde anne Bedriye ve baba Hakkı Çoşkun, oğlu Memiş Çoşkun'u düzenlenen gece ile asker ocağına gönderdi. Coşkulu bir düğünü andıran asker uğurlamasında, ellerine kına yakılan Memiş Coşkun'u arkadaşları zaman zaman omuzlarına alırken, kimi zaman ise havaya fırlatıp, tuttu.

Gecenin ardından Çoşkun vatani görevini yerine getirmek üzere otobüs ile Balıkesir'e hareket etti. - GAZİANTEP

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