26.08.2019 21:14

Düğüne gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin'in cansız bedeni Afyonkarahisar Antalya kara yolunun Sandıklı girişi Ofis kavşagında yol kenarında bulundu.

Sandıklı ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin'i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi. Ekipler arama çalışmalarına devam ederken 15 yaşındaki gencin cansız bedenini yol kenarında buldu. Olay yerine gelen Sandıklı ilçe emniyet müdürlügü ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve Sandıklı Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Bayram Pişkin 'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morgguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA