Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı
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Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı

Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 DB 220 plakalı minibüs, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olayı gören köylüler, araçtaki 13 kişiden 11'ini kendi imkanları ile minibüsten çıkartıp durumu jandarmaya bildirdi.

Kısmen su dolan minibüste sıkışan diğer 2 kişi de olay yerine gelen jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere kaldırılan 13 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüsteki kişilerin Ağrı il merkezinde bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Adıyaman'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı
Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı
Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı
Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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