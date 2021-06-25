Düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü 12 yaralı (2)
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Düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü 12 yaralı (2)

Düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü 12 yaralı (2)
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kertel yönetimindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, Elazığ Bingöl kara yolu 30. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Derviş Ataman'a ait 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüs içerisinde bulunan 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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