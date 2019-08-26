Düğüne giden gençten haber alınamıyor

Düğüne giden gençten haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

26.08.2019 18:06
Düğüne giden gençten haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki gençten haber alınamıyor.


Sandıklı ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumdan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin'i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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