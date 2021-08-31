Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku
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Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'deki düğün alanının yakınına yerleştirilen havai fişekler patlatılınca davetlilere geldi.

Sultangazi'deki düğün alanının yakınına yerleştirilen havai fişekler patlatılınca davetlilere geldi. Yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşen havai fişekler paniğe neden olurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde akıl almaz bir olay yaşandı. Sokakta yapılan düğün yerinin hemen yakınlarda havai fişek patlatılmak istendi. Yanlış yere yerleştirilen havai fişekler ateşlendi. Havai fişekler, havada yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. Neye uğradığını şaşıran davetliler korkuyla kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

-İHA-

Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku
Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku
Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku
Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku
Düğüne giden davetlilere havai fişek şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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