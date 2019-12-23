Düğüne 1 gün kala nişanlısını öldüren sanık için ömür boyu hapis istemi

23.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:34

BURSA'da, düğünden 1 gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yunus Emre Akar (27) hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı, sanık Akar için ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

Olay, temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. 1 gün sonra düğün yapacak olan Songül Yalçın, nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. 3 yıllık nişanlı çift arasında, evde bir süre konuştuktan sonra, takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada Akar, nişanlısını banyoya götürüp, dövdü. Yere yığılan Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

Kaynak: DHA