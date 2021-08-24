Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor
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Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor

Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'a düğüne gelen ve sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten evden çıkıp kaybolan 56 yaşındaki kadın için ekipler 3 gündür arama çalışmasına devam ediyor.

Uşak'a düğüne gelen ve sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten evden çıkıp kaybolan 56 yaşındaki kadın için ekipler 3 gündür arama çalışmasına devam ediyor. Kayıp kadının ablası, kardeşinin hayatından endişe duyduğunu belirtirken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre Nurcan Tekin (56) ablası ve ailesiyle birlikte yaşadığı Balıkesir'den Uşak'a bir aile dostlarının düğününe geldi. Düğünden sonra dostlarının evine gelen Tekin, 22 Ağustos günü saat 05.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten evden ayrıldı. Sabah uyandığında kardeşini evde bulamayan Ferdiye Yançıl (61), çevredeki vatandaşlarla kardeşini aradı. Ev yakınlarında bulunmayan Tekin, daha sonrasında jandarma ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede insansız hava araçlarıyla da inceleme yapılırken, Kütahya İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği 'Peron' da aramalara katıldı. Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken kayıp kadının ablası Ferdiye Yançıl da kardeşiyle ilgili soruları yanıtladı. 3 bileziği dışında bütün ziynet eşyalarını evde bıraktığını söyleyen Yançıl, ekiplerin de 3 gündür çalışmaları devam ettirdiğini belirtti. Kardeşinin güvenlik kameralarına da yansıdığını belirten Yançıl, "02.30 gibi yattık. Sabah ezanı okunurken ona kalktık, namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra geri yattık ve 1 saat sonra kalktık. Balkonda oturduk, kardeşimin ve diğerlerinin kalkmasını bekledik. Kalkan gelir dedik. 1 saate yakın bekledik odalara seslendim seslendim. Nurcan'dan ses yok. Herkes oraya, buraya dağıldı, aramaya çıktı. Tellağa da bağırttırdık ama bulamadık. Elimizden gelen bu kadardı. Çoban gördü diyorlar, güvenlik kameralarında çıkıyor. Gittiği yön belli. Çobanın dediği doğru ama bir şey yok. Kollarında 3 tane büyük bilezik var. Benim korkum onları alıp kardeşimi bir yere atmaları" dedi.

Kardeşinin hayatından endişe duyduğunu da ifade eden Yançıl, gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan, elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde Tekin'in sabahın erken saatlerinde İzmir - Uşak karayolu üzerinde İzmir'e doğru yaya vaziyette yürüdüğü görüldü. - UŞAK

Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor
Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor
Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor
Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor
Düğünden sonra kaybolan kadın için aramalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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