Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu

Prens Harry ve Meghan Markle, cumartesi günü yapılan düğünlerinin ardından ilk kez karı koca olarak bir etkinlikte yer aldı. Güzel başlayan gün prensi arı sokmasıyla kötü sonlandı.

İLK KUTLAMALARINA KATILDILAR

Balayını erteleyen çift, Prens Charles'ın 70'inci doğum gününü kutlamak için Buckingham Sarayı bahçesindeki kutlamaya katıldı.Prens Harry babasının hayır işlerini öven bir konuşma yaparken kulağından arı soktu.

GÜLENLER ARASINDA EŞİ DE VARDI

Arının kulağını sokmasıyla "O arı beni iyi soktu" diyen Prens Harry, herkesi kahkahaya boğdu. Prense gülenlerin arasında yeni eşi Megan da vardı.

İLGİ ODAĞI OLDU

Diğer yandan törene 590 strelinlik (3 bin 600 TL) Goat marka nude renkli takımıyla katılan Markle, şıklığıyla ilgi odağı haline geldi.