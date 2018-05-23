Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu
Cumartesi günü düzenlenen görkemli düğünle Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'yi katıldığı bir davette konuşma yaparken arı soktu.
Prens Harry ve Meghan Markle, cumartesi günü yapılan düğünlerinin ardından ilk kez karı koca olarak bir etkinlikte yer aldı. Güzel başlayan gün prensi arı sokmasıyla kötü sonlandı.
İLK KUTLAMALARINA KATILDILAR
Balayını erteleyen çift, Prens Charles'ın 70'inci doğum gününü kutlamak için Buckingham Sarayı bahçesindeki kutlamaya katıldı.Prens Harry babasının hayır işlerini öven bir konuşma yaparken kulağından arı soktu.
GÜLENLER ARASINDA EŞİ DE VARDI
Arının kulağını sokmasıyla "O arı beni iyi soktu" diyen Prens Harry, herkesi kahkahaya boğdu. Prense gülenlerin arasında yeni eşi Megan da vardı.
İLGİ ODAĞI OLDU
Diğer yandan törene 590 strelinlik (3 bin 600 TL) Goat marka nude renkli takımıyla katılan Markle, şıklığıyla ilgi odağı haline geldi.
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saçmalamayın kadın çok güzel tatlı ve sempatikCevap Yaz Yayından Kaldır
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prenseste çirkinmiş :)))))))))))Cevap Yaz 12 2 Yayından KaldırNERESİ ÇİRKİN ACABA ? ÇOK MERAK ETTİM. H: KİŞİ KENDİSİNİN AYNASIDIR.Yayından Kaldır
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eee prens te olsan arıdan kaçamıyuosunCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ABD VE İNGİLTERE EKONOMİ SAVAŞI VERİYOR ÇÜNKİ ABD TÜM DÜNYAYA BORÇLU CHİNE KARŞILIĞINI VEREMEDİĞİ DÖVİZLERİN ZARARINI KENDİ PARA BİRİMİYLE KAPATMAYA ÇALIŞIYOR BALON YAPIYOR AMA KURTARAMIYCAK ZATEN SAVAŞ ARİFESİNDEYİZ SAÇMA SAPAN KONUŞMAYIN TÜRKİYEYE HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAK HATTA EN KARLI ŞUAN BİZİZ DÜNYADA SADECE 3 PARA BİRİMİNE KARŞI ZAYIFIZ GİRİN KARŞILAŞTIRIN ABUK ZUBUK CAHİL YORUMLAR YAPMAYINCevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır