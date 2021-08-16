Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü

Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düğün dönüşü yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Mehmet Çakır (75) ile eşi Nimet Çakır (61) yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düğün dönüşü yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Mehmet Çakır (75) ile eşi Nimet Çakır (61) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzeri Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katıldıkları Gölmarmara ilçesinden İzmir'deki evlerine dönmek için yola çıkan Mehmet Çakır ve Nimet Çakır çifti, çorba içmek için Turgutlu'da mola verdi. Çorbalarını içtikten sonra araçlarına yönelen çifte, yolun karşısına geçerken V.Ç.'nin (46) kullandığı 35 KS 893 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çakır çifti, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Nimet Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti, ağır yaralı Mehmet Çakır Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Polis, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nimet Çakır'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü
Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü
Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü
Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü
Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğünden dönerken araç çarpan çift öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:49:34. #1.16#

title