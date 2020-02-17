Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
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Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

17.02.2020 08:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:22
Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

'nin ilçesinde katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Gişeleri yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gittikleri düğünden dönen vatandaşları taşıyan Yaşar G. idaresindeki 41 P 4460 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Minibüsün yoldan kaldırılması ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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