Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı

Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğünden dönen minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğünden dönen minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Olay yerine hemen gelen sağlık ekipleri acil müdahaleyi olay yerinde yaptı.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ OLDU

Dursunbey Arıklar mahallesinde yakınlarının düğünden dönen yolcuları taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgeye ambulanslar ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

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