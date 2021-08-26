Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti
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Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti -İtfaiye çavuşunun meslek aşkı takdir topladı Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangını baldızının düğününde haber alan Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru çalışma arkadaşlarının...

Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti

-İtfaiye çavuşunun meslek aşkı takdir topladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangını baldızının düğününde haber alan Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Üzerindeki takım elbiseyle çatıya tırmanıp yangına müdahale ederek alevlerin yan binaya sıçramasını önleyen Kuru'nun görev aşkı takdir topladı.

Olay, Yeşil Mahalle 376 sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm evi saran alevler metruk binanın bitişiğindeki evleri de tehdit etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Takım elbiseyle çatıya çıktı, alevlerin yan binaya sıçramasını önledi

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada baldızının düğünündeyken yangın ihbarını duyan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru üzerindeki takım elbisesiyle çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Alevler içerisinde kalan binanın yanındaki evin çatısına tırmanarak alevlere su sıkan Kuru ve itfaiye personellerinin özverili çalışmaları ile yangın diğer eve sıçramadan kontrol altına aldı. Mahalleliyi panikleterek sokağa döken yangında, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, İtfaiye Çavuşu Kuru'nun meslek aşkı ise takdir topladı. Evleri yanmaktan son anda kurtulan ev sahipleri de başta İtfaiye Çavuşu Kuru olmak üzere yangında canla başla görev yapan itfaiye personeline teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti
Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti
Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti
Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
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Düğünden çıktı, takım elbiseyle tırmanarak yangına böyle müdahale etti - Haberler
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