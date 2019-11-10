Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Pendik'te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:27
Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

'te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Pendik'te bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda baba ve 2 oğlu yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K'nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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