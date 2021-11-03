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Düğündeki maganda kurşununa 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düğündeki maganda kurşununa 5 tutuklama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evlenme hazırlığındaki genç kızın düğünde maganda kurşunuyla vurularak yaralanmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evlenme hazırlığındaki genç kızın düğünde maganda kurşunuyla vurularak yaralanmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 31 Ekim Pazar günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Molla Hamza kırsal Mahallesinde yaşandı. Bir yakınının düğününe giden 19 Yaşındaki Dilek D., düğünde açılan ateş sonucu başından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, 635 boş kovan üzerinde inceleme yaptı. Düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Mahalle Muhtarı İbrahim Halil D., kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan Kadir D., Mehmet D., İbrahim D,. Mehmet Emin D. ve Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahalle Muhtarı İbrahim Halil D.'ye ise düğünde silah sıkılmasına göz yumduğu gerekçesiyle ev hapsi verildi. - ŞANLIURFA

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