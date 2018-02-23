3 Kişi Düğünü Basıp 2 Kişiyi Öldürmüştü! Katliamın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara'da geçen yıl 3 kişi, akrabalarının sünnet düğününü basıp 2 kişiyi öldürmüş 2 kişiyi de yaralamıştı. Her birinin 3'er kez müebbet aldığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da geçen yıl yanındaki iki kişiyle akrabalarının düğününü basan gencin 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE AKRABASININ SÜNNET DÜĞÜNÜNÜ BASTI
Geçtiğimiz yıl 28 Ocak'ta Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana gelen olayda 23 yaşındaki Oğulcan A., arkadaşı ve akrabası ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü basmıştı.
2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİYİ YARALADI
Oğulcan A., salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal Altınışık (33) ve Soner Yıldız'ı (21) tabancayla vurarak öldürmüş, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaralamıştı.
3 KİŞİ, KAÇARKEN YAKALANDI
Oğulcan A., daha sonra salona birlikte girdiği Altan A. ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner A. ile kaçmıştı. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli tutuklanmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Olaya dair düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.
3'ER KEZ MÜEBBET İSTEDİ
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.
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asker savcı polis avukat eğer bu ülkede uyuşturucu ile yakalanıyorsa o ülkede asla ve asla adalet olmaz. . . nasıl güveneceksiniz böylelerine savcı arabasında esrar ile yakalanıyor duruşmaya giren böyle bir kişi nasıl dürüst karar verir sizce adalet güçlü olsa cezalar caydırıcı olsa kimse cesaret edemez ama adalat sıfır. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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devlet delikanlıcılık ayağıyla vandallık yapan çete ve tarzı oluşumlara caydırıcı falaka sistemi getirmeliCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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kasten vatandaşa sıkanlar başkaldırı suçu işlemiş sayılsınlar çünkü ölen her kişinin sigorta başta olmak üzere devlete ve topluma maliyeti oluyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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vandalık çetecilik adi hırsızlık dolandırıcılk çok ağır falakalık tarzı cezalandılsın çünkü bunların tarzı bu karşılığıda sert olmalı biir daha düşünemesin lerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yazıklar olsun kültürünüze,örf ve adetlerinize dünya boşuna BABARLAR demiyor işte alın size aşağılıklar şimdide ağlayın zırvalaya zırvalaya hemde sabahlara kadar bakalım.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır