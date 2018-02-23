3 Kişi Düğünü Basıp 2 Kişiyi Öldürmüştü! Katliamın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'da geçen yıl yanındaki iki kişiyle akrabalarının düğününü basan gencin 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE AKRABASININ SÜNNET DÜĞÜNÜNÜ BASTI

Geçtiğimiz yıl 28 Ocak'ta Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana gelen olayda 23 yaşındaki Oğulcan A., arkadaşı ve akrabası ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü basmıştı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİYİ YARALADI

Oğulcan A., salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal Altınışık (33) ve Soner Yıldız'ı (21) tabancayla vurarak öldürmüş, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaralamıştı.

3 KİŞİ, KAÇARKEN YAKALANDI

Oğulcan A., daha sonra salona birlikte girdiği Altan A. ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner A. ile kaçmıştı. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Olaya dair düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

3'ER KEZ MÜEBBET İSTEDİ

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.