Düğünde Zurnacıya Otomobil Çarptı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde düğündeki zurnacıya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde düğündeki zurnacıya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçe merkezi Yalnızbağlar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde düğün evi önünde zurna çalan İsmail Sarıdıkmen'e, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kullandığı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sarıdikmen'e, çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.
Hastaneye götürülen Sarıdikmen'in sol kolunda çatlak olduğu belirtildi.
Çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.