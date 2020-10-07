Düğünde takılan takıları bozdurarak öğrencisine televizyon alan öğretmen ödüllendirildi

Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi.

Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu müzik öğretmeni Botan Erekli, bir öğrencisinin EBA platformundan canlı yayınlanan derslere evlerinde televizyon olmadığı için katılamadığını öğrendi.

Yeni evli olan ve eşiyle konuşan Erekli, bazı takıları bozdurarak öğrencisinin ailesine televizyon aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Erekli ve eşini makamında kabul etti, onlarla sohbet etti.

Erikli'ye örnek davranışından dolayı teşekkür eden Gül, öğretmene başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak