Düğünde salonunda kumar oynarken basıldılar 28 bin TL ceza yediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğünde salonunda kumar oynarken basıldılar 28 bin TL ceza yediler

Zonguldak'ta düğün salonunda kumar oynayan 14 kişiye toplamda 28 bin 225 bin TL ceza kesilirken Ş.P (55) isimli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan da adli işlem yapıldı.

Düğünde salonunda kumar oynarken basıldılar 28 bin TL ceza yediler
10.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:25

Zonguldak'ta düğün salonunda kumar oynayan 14 kişiye toplamda 28 bin 225 bin TL ceza kesilirken Ş.P (55) isimli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan da adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi Yeni mahallede faaliyette olmayan bir düğün salonunda kumar oynandığı ve oynatıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri bahse konu düğün salonunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Devrek İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan aramada kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan aramada söz konusu yerde kumar oynadığı tespit edilen Ş.P (55), M.A. (40), İ.Y. (42), O.U. (31), D.D. (35), T.K. (20), D.K. (41), M.K. (47), N.H. (50), B.A. (55.), N.K. (47), T.K. (43), A.Y. (46), Ö.Ö (41) isimli 14 şahsa hakkında kumar oynamak kabahatinden ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerinden toplamda 28 bin 225 TL tutarında para cezası verilirken kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan da Ş.P (55) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, Ö.Ö. (41) isimli şahıs "Suç delilerini yok etmek" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Serdar Gürler İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Düğünde salonunda kumar oynarken basıldılar 28 bin TL ceza yediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 12:55:22. #1.15#
title