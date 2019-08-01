Düğünde pompalı tüfekle ateş eden şahıs emniyet müdürüne yakalandı

Düğünde pompalı tüfekle ateş eden şahıs emniyet müdürüne yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, düğüne katılan emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı.

1.08.2019 19:30
Düğünde pompalı tüfekle ateş eden şahıs emniyet müdürüne yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, düğüne katılan emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı.

Ethem Kelekci Mahallesi'nde meydana gelen olayda O.Ş. isimli şahıs bir düğünde aracının bagajından çıkarttığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Şahıs, düğüne katılan ve düğün sahibine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ilçe emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı. O. Ş isimli şahıs, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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