Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı
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Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:51

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi. Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlere görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Saldırı sonrası 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
•••••: Ilahili duğunlerde ne silah oluyor nede alkollu insanlar buyuzden oynamali dugunlerden pek hoslanmiyorum heleki sokak dugunu kendilerini birsey sanip silahla ates ediyorlar havaya sonrada tak Allah muhafaza birini yaralayabiliyorlar oysa ilahili dugunlerde kizlar daha kapali giyiniyor erkekler alkol icmiyor yada silah tasiyipta havaya ates atmiyor.
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