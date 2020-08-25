Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada...Koronayı unuttular, damada mayo giydirip oynattılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada.

Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada...Koronayı unuttular, damada mayo giydirip oynattılar

BURSA - Bursa'da damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, damat evlendiğine bin pişman edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde düğün adetleri damadı canından bezdirdi. Bikini giydirilen damat, su dolu kamyonetin kasasında bol köpüklü suyla yıkandı. Ayağına giydirilen paletle davul zurna eşliğinde oynayan damada yapılan işkence bu kadarına da "pes" dedirtti. Kübra Yaman ile dünya evine giren Ramazan Güzel, evlendiğine evleneceğine pişman edildi. Koranavirüs kurallarının da hiçe sayıldığı düğün görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA