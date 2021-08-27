Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
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Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | Güncel

Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu Bursa'da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu

BURSA - Bursa'da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde gerçekleşen gelin alma merasimine pazardan aldığı malzemelerle katılan yaşlı kadın renkli görüntüler ortaya çıkmasına vesile oldu. Oynayanların arasına giren kadın, kalabalıkla birlikte eğlendi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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