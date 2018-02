KİMLİK VATAN TC AMA KENDİ KÜRTOĞLU KÜRT:

Kimlik konuşma yazışma eğitim vatan rızık Herşey TC ama kendini Kürt diye tanıtan Şahıs:Amerikan Halkı Dünyada en çok silah bulunduran taşıyan Halktır. Hatta en son okul katliamından sonra can güvenliği için öğretmenlerde silah taşımalı diye ortaya fikir attılar. Birde Rusları, çeçenleride unutmamak lazım. Ortadoğu, Afrika ülkeleri, silah bulunduran ülkeleri say say bitmez. Birde Güneydoğuda 30 yıldan beri dağlarda mağaralarda orda burda keleş ile dolaşan maşa hainler var. TC onlarada doğruyu gösterecek