OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düğünde nişanlı çift, maganda kurşunuyla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam ilçeye bağlı Döğenli Mahallesi'nde Yüksel-Pınar Eser çiftinin düğününde meydana geldi. Düğünde bir kişinin ateş etmesi sonucu kurşunlar, davetlilerden nişanlı Cennet Erdoğan ve Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına ve diz kapağına isabet etti. Olayda yaralanan çift ambulansla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Özdemiroğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Silahı kullanan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - OSMANİYE

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