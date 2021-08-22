Düğünde motosiklet şov: Damadın arkadaşlarının yaptığını görenler şaşkına döndü

Hatay'ın Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek damada sürpriz yaptılar.

Hatay'ın Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek damada sürpriz yaptılar.

Damadın arkadaşları motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü. Pist alanında kısa bir turan yapan damatın arkadaşları ardından doyasıya eğlendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı