Düğünde Masa Sandalye Kavgası: 6 Yaralı

ADAPAZARI'nda, düğün yapan Suriyeli sığınmacılar masa ve sandalyeleri anlaştıkları organizasyon görevlilerine teslim etmeyince çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.



Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde oturan Suriyeli sığınmacılar dan gece mahalledeki kapalı pazar yerinde düğün yaptı. Sığınmacılar düğünde kullanmak üzere mahallede organizasyon işleri ile uğraşan bir firmadan masa ve sandalye aldı. İddiaya göre, Adapazarı Belediyesi'nin belirlediği kurallar gereği eğlencelerin sona erdiği saat 23.00'te organizasyon firması çalışanları masa ve sandalyeleri toplamak isteyince, düğün sahibi Suriyeli sığınmacılarla aralarında tartışma çıktı. Düğün ve eğlenceye devam etmek isteyen Suriyeliler, organizasyon görevlilerini dövdü. Dayak yiyenlerin yakınlarının gelmesiyle büyüyen olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda yaralanan 6 Suriyeli sığınmacı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sakarya