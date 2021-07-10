Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gittikleri düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gittikleri düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce'nin Kurtsuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurtsuyu köyündeki bir düğünde, N.E. isimli bir şahısın tabancasından çıkan kurşunlar, düğüne katılan Ali Rıza Sarıoğlu ile Ersan Sarıoğlu isimli iki kuzene isabet etti. Kanlar içinde kalan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali Rıza Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiği, Ersan Sarıoğlu'nun ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Ersan Sarıoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından ise N.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı