Düğünde "Maganda" Kurşunu İsabet Eden Çocuğun Yaralanması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş ederek, 8 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Taşburun Mahallesi'nde iki gün önce yapılan düğünde tabancayla havaya ateş açarak, T.U.G'nin (8) yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Y.E. (49) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"Maganda" kurşunuyla yaralanan T.U.G'nin, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA