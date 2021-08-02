Düğünde maganda kurşunu 5 çocuk babasını hayattan kopardı
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Düğünde maganda kurşunu 5 çocuk babasını hayattan kopardı

Düğünde maganda kurşunu 5 çocuk babasını hayattan kopardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 52 yaşındaki 5 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 52 yaşındaki 5 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nizip ilçesine bağlı kırsal Akçakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki düğünde ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 52 yaşındaki 5 çocuk babası Mesut Özoğlu'na isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan talihsiz adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Düğünün yapıldığı mahalleye gelen jandarma ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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