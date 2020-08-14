Düğünde koronavirüs yayıldı, mahalle karantinaya alındı DENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugün itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugün itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Koronavirüsün mahallede yapılan düğünlerde yayıldığı belirlenirken, 13 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kırsal 300 nüfuslu Akyar Mahallesi, Tavas ilçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin olağanüstü aldığı karar gereği, ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede tarama işlemi başlatırken, jandarma ekipleri yerleşime ulaşan yolları kapattı. Mahallenin 2 ayrı girişi, jandarma ekiplerince şeritle kapatılarak hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Köyden çıkmak isteyenler jandarmanın uyarısı üzerine geri döndürülüyor. Yapılan incelemede mahallede Kurban Bayramı öncesi düğün yapıldığı, koronavirüsün bu düğünde yayıldığı belirlendi. Koranavirüs testi yapılan kişilerden 13'ünün testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA