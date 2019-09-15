Düğünde kavga: 3 yaralı

15.09.2019 15:48

GAZİANTEP'te düzenlenen düğünde, halay çekildiği sırada davetliler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gelin ve damat, düğünü terk ederken, kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Göztepe Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Korkmaz ve Kaplan ailelerinin düğününde, iddiaya göre, davetlilerden bazıları, halaydayken zafer işareti yapınca düğün sahipleri tepki gösterdi. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada gelin ve damat, düğünü terk etti. Kavgada ise 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine, düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün yarıda kalırken, polis, kavgaya karışanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı

Kaynak: DHA