Düğünde Havaya Ateş Edenler Yakalandı - İstanbul
Zeytinburnu'nda bir düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu'nda bir düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir düğünde silahla havaya ateş açılması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Olay anına ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler, düğünün dün Seyitnizam Mahallesi G-35 sokakta gerçekleştiğini belirledi.
Görüntülerden yapılan tespitler doğrultusunda, düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen B.Y. (28), Ş.K. (26) ve M.C.G. (25) yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.