Düğünde Havaya Ateş Edenler Yakalandı

Zeytinburnu'nda bir düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir düğünde silahla havaya ateş açılması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olay anına ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler, düğünün dün Seyitnizam Mahallesi G-35 sokakta gerçekleştiğini belirledi.

Görüntülerden yapılan tespitler doğrultusunda, düğünde silahla havaya ateş açtığı öne sürülen B.Y. (28), Ş.K. (26) ve M.C.G. (25) yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.