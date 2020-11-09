Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

09.11.2020 08:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 08:42
Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

GAZİANTEP'te katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi.

GAZİANTEP'te katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti. Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler incelemeye alındı. Görüntülerden havaya ateş açan 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı. Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı.Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.


Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza
Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza
Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

İlgili Haberler

Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı
Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı
Drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
Drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
Kahvehanede kumar oynayanlara 56 bin lira ceza
Kahvehanede kumar oynayanlara 56 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ali Babacan Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Madonna Uğur Mumcu Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Ozan Tufan Arda Turan Ali Şansalan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 08:43:28. #1.14#
title