Düğünde, Halay Çekme Meselesi Yüzünden Tekme Tokatlı Kavga Çıktı!

Adıyaman'da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldı.

İKİ GRUP ARASINDA HALAY YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde halay çekme meselesi yüzünden davetli olan iki grup arasında tartışma yaşandı.

TEKME TOKATLI KAVGAYI POLİS SON ANDA AYIRDI

Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar bir birine tekme tokat vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞANS ESERİ CAN KAYBI OLMADI

Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.