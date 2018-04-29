Düğünde, Halay Çekme Meselesi Yüzünden Tekme Tokatlı Kavga Çıktı!
Adıyaman'da, düğünde halay çekme yüzünden 2 grup arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Polisin kısa sürede olay yerine gelip müdahale etmesiyle şans eseri can kaybı olmadı.
Adıyaman'da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldı.
İKİ GRUP ARASINDA HALAY YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde halay çekme meselesi yüzünden davetli olan iki grup arasında tartışma yaşandı.
TEKME TOKATLI KAVGAYI POLİS SON ANDA AYIRDI
Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar bir birine tekme tokat vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ŞANS ESERİ CAN KAYBI OLMADI
Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YORUMLAR (20)
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Toplumun hali ahvali bu. Mazot 5 dolar 4 tl olunca halay bile çekilmiyor tarla nasıl sürümsün. En iyisi yat alıp tarlayı onunla sürek, yatlara mazot 50 uçuşmuş. Şaka değil araştırın lüks yatlara mazot kaça deyi.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Sizde halay çekmeyin kolbastı oynayınCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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tosunum beşparmağın beşi bir deyildir bende bir adıyamanlı olarak senin gibi zihniyeti bozuk insanlardan nefret ediyorumCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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ve bunlar 24 haziranda oy kullanacak.Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
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MalkoviçCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır